Linux E X P R E S

Acer Chromebook R 11: notebook, tablet a další tři přístroje v jednom

Hynek Janoušek

Odpovědět Odkaz

Dost mne zarazilo, že článek a, jak se zdá (mohl jsem minout), vůbec Linuxexpres si nevšímá velmi snadné možnosti "dohrát" si do chromebooku linuxovou platformu s grafickým prostředím pomocí croutonu a real-time přepínat mezi chrome os (upraveným linuxem) a např. xubuntu (provozuji na R 11). Google se tomu nijak nebrání, ani to nějak halasně nepodporuje, je to záležitost několika minut a zvládne to každý jen trochu linuxově gramotný uživatel. Vzniká tak nabídka velkého množství hardware s "předpřipraveným" linuxem (v U.S.A. se již prodává více chromebooků než Maců).



http://www.androidauthority.com/crouton-turn-your-chromebook-into-far-more-than-a-glorified-web-browser-663044/