Linux E X P R E S

Adobe Creative Cloud v Linuxu snadno a rychle

Zní to zajímavě...jen by mě zajímalo, jestli je zároveň k tomu nějak řešen například colormanagement...tzn., aby se zobrazené barvy v takto simulované prostřední chovaly správně a nedocházelo k barevnám posunům...a další věc...nejběžnější kalibrační sondy pro kalibraci barev monitoru nejsou většinou v linuxu podporovány, jak tedy zajistit kalibraci monitoru sondou?..obsažené kalibrační programy na oko není opravdu příliš přesná metoda...Adobe beru jako profesionální software pro tvorbu grafiky a bylo by tedy riskantní, když už zaplatím značnou částku za software, aby nebylo 100% jisté, že výsledek z hlediska barev bude v pořádku