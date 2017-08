Linux E X P R E S

Bitcoin uznán v Japonsku jako legální platidlo

Jindra

Je to zvláštní. Na jednu stranu je velkou předností Bitcoinu anonymita (která vlastně moc nefunguje), na druhou stranu jeho hodnota vzroste poté, co je nařízeno verifikování jednotlivých uživatelů. Chápu, že tady ten růst také zapříčinil fakt, že je BTC a jeho následovníci uznán tak velkým trhem, jako je Japonsko, ale stejně mi ten boom moc nejde do hlavy. Na grafu z posledních měsíců https://investplus.cz/wp-content/uploads/2017/08/bitcoin-graf-vyvoje-ceny.png je jasně vidět, jak to nezadržitelně letí vzhůru a i přes problémy, které to má. Trochu jsem o tom četl a zarazilo mne, jak vysoké poplatky u plateb skrze BTC jsou. Tady je srovnání s ETH http://cryptofees.net/ a ten rozdíl je skutečně propastný. Další problém je rychlost zpracování trasakcí - https://ripple.com/xrp/ - tady je jasně vidět, jak BTC zaostává. A přesto letí vzhůru. No, asi jsem na takové novoty už příliš starý :)