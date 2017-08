Linux E X P R E S

Skutecni lide jsou ovce s vymitymi mozky nerozumici tomu co je to svoboda, soukromi, zabezpeceni. Ministrine vnitra GB Amber Rudd je jenom jedna z techto ovci (neb na tohle by sama neprisla), bohuzel na tak vysokem postu kde se jeste dokazala timhle vyrokem povysit na nepochopitelnou p-í-č-u papouskujici nesmysl, ktery ji nekdo jiny nadiktoval. Doufam ze se tento prispevek prelozeny dostane k teto p-í-č-i! Skutecni lide ve skutecnem svete potrebuji velmi silne end-to-end sifrovani, prave kvuli takovym, jako je p-í-č-a Amber Rudd.

Kdo nedělá nic špatného, nemá důvod nic utajovat. PROTO je většina státní činnosti, státní smlouvy, činnost politiků, činnost tajných služeb a řada dalšího před obyčejnými občany UTAJENA. Nemám strach z toho, co dělají utěrkáři... mám hrůzu z toho, co dělá státní systém. Jediná možná odpověď na 1984 je 1776!

Británie: Skuteční lidé nepotřebují end-to-end šifrování

lipo

a za dalších 5 let zakážou i šeptání. Přitom by jen stačilo sem přestat ty teroristy pouštět.. ale místo toho budeme omezovat "naše" obyvatelstvo, což jim hraje do karet..

tenhle systém je naprosto pokaženej "rasismem" počínaje a ochranou zločinců konče.. něco jako spravedlnost a selskej rozum v téhle společnosti nehraje žádnou roli a politici se nám jen smějou, jak si necháme kakat na hlavu a přesto je znovu a znovu volíme..

na druhou stranu je mír, máme co jíst a pít, kde bydlet, kdo chce pracovat tak může..