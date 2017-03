Linux E X P R E S

Canonical prodlužuje podporu Ubuntu 12.04 LTS

marek

Ahoj

chtěl bych se zeptat co přesně znamená ukončení podpory nějaké verze Ubuntu? Znamená to nedostupnost repozitářů (asi ne, i když je vypne Canonical, tak někde v internetu stejně stále budou kopie) nebo jen to že nebudou balíky a jádro Canonicalem aktualizované.



Dneska jsem totiž zrovna na jednom Windows notebooku, kde zlobila zvukovka pustil v režimu vyzkoušení starší DVD s Ubuntu 14.04, zvukovka běžela bez chyby, ale nešlo mi z repozitáře doinstalovat VLC player. Nezkoumal jsem kvůli nedostatku času proč.

Přitom jsem před několika týdny instaloval na jiný comp Ubuntu 16.04 a z repozitáře jsem normálně něco doinstalovával, kvůli nutnosti ruční instalace GRUBu.



Děkuji za odpověď