Linux E X P R E S

ČCIŽ: Je česká státní správa „rukojmím Microsoftu“?

Jirka

Ono by v první řadě stačilo, aby byla zákonem upravena kompatibilita dat, lépe řečeno aby státní moloch měl POVINNOST komunikovat v některém z otevřených formátů.



Konkrétní vybavení aplikacemi bych řešil až na druhém místě, i když je fakt, že zblbělost MS má doslova monstrózní rozměry.



Nejde jen o to, že si dotyční odpovědní zcela nepochybně "přivydělávají" prosazováním produktů MS. Horší je, že dle taťky Goebbelse "tisíckrát opakované lež se stala pravdou", neboli že spousta, ba většina jedinců v běžném životě vůbec nic jiného nezná a přijde jim to úplně normální...