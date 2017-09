Linux E X P R E S

Nevím. CEPH testujeme asi tak rok a na produkční nasazení to (podle mého názoru) není. V podstatě se nám to kdykoliv na počkání podařilo shodit (specifickou zátěží) - data zůstala v pořádku, ale klienti se odpojili až do restartu cephu. Zkoušeli jsme jak CephFS, tak blokové zařízení RBD. Běžné servery, 10GBe síť, Intel server SSD jako ceph cache a běžné SAS disky jako OSD. Výkon poměrně nepřesvědčivý, spolehlivost nic moc.



Další věcí je chybějící dokumentace. Když jsem zkoušel podle Quick start nainstalovat tehdy stable verzi 10, tak to prostě nešlo, příkazy a jejich parametry neodpovídaly dokumentaci. Kolega, co měl větší trpělivost, to potom teda za násobně větší čas dal. Verze 11 nefungovala prakticky vůbec, byl tam jakýsi nový proces, který permanentně zatěžovat cpu na 100% (což by samo o sobě až tak nevadilo), ale v dokumentaci o něm nebyla ani čárka. A verzi 12 jsme zkoušeli ještě jako RC, ale to vydrželo bez zátěže běžet tak 3 dny a potom se to samo sesypalo.



Nevím, kde se stala chyba, neříkám, že je CEPH špatný produkt, ale tohle mě prostě zklamalo. Pokud nelze ani dokončit instalaci podle oficiálního návodu, jak tomu má člověk věřit, když potom nastane nějaký větší problém za produkčního nasazení?



--



Díky za pěkný článek, je z té přednášky záznam nebo slajdy s popisem té jejich architektury? Docela by mě to zajímalo.