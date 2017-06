Linux E X P R E S

Chocolatey: „Čokoládovej“ balíčkovací systém pro Microsoft Windows

Michal

Odpovědět Odkaz Hmm, zkoušel jsem a bylo by to fajn, kdyby existovalo více repozitářů a aktualizovaný software v nich. Jinak je to takové na nic, když prostě chci aktuální SW a musím ho stáhnout mimo Chocolatey.

Rob Reynolds

Odpovědět Odkaz Good article. A couple of notes:



* You can create packages even in the FOSS version. Package Builder just makes it near automatic.

* You can host your own package repositories without cost either.

* The "official" repository is really just the community package repository.

* The new ChocolateyGUI works much better. You can get to it at https://github.com/chocolatey/chocolateyGUI#installation and see what it looks like at https://github.com/chocolatey/chocolateyGUI#features