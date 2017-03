Linux E X P R E S

Re: Re: Re: Darktable: Korekce objektivu a odstranění skvrn

Lukáš Jelínek

To je zajímavé, u mě je to OK (https://webmail.aiken.cz/owncloud/public.php?service=files&t=cac62fc4dbea756368bbb5ed4fcf72b5).



Je možné, že to má co dělat s verzí, protože používám tu nejnovější - 1.6.3. Ta ale bohužel není ve standardních repozitářích, mám do systému přidaný příslušný PPA (https://launchpad.net/~pmjdebruijn/+archive/ubuntu/darktable-release).



Pokud to ale dělalo potíže i v RawTherapee a Rawstudiu, mohlo by to být spíš knihovnou libraw, protože ji používá většina programů pracujících s RAW. Mám verzi 0.15.4-1 (ze standardního repozitáře Ubuntu).