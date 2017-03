Linux E X P R E S

DRM v traktorech vede zemědělce k nelegálnímu softwaru

Jirka

Dnešní svět je fakt nemocný a vůbec netuším, jestli to má nějaké rozumné řešení. Bohužel v naprosté většině se jedná o důsledek všestranné aplikace elektroniky a podobných technologií.



To říkám jako někdo, kdo se elektronikou zabývá celý život profesionálně a kdysi si myslel, že tento obor je "světlá budoucnost lidstva".



Jenže už dávno je elektronika zlým pánem namísto dobrým sluhou a já často vymýšlím, jak pomoct nebohým uživatelům.



Nejsem propagátorem nelegálního sw a nikdy jsem ho standardně neužíval. Nicméně to, co předvádí John Deere (a mnoho jiných) je už dávno za hranou přijatelnosti a tak přestává mít diskuse o nějaké "legalitě" smysl. Výrobci musí být služebníkem zákazníka (zde majitele jejich výrobku), ne že mu budou diktovat. Kde to jsme?



Ona nebude náhoda, že je čím dál častěji propagován pronájem licencí software namísto jejich koupě, umístění dat v cloudu a podobné úchylárny. Pak stačí už jen na straně 998 z 1548stránkové EULA potvrdit, že nájemce má veškeré povinnosti a vůbec žádná práva.



Zrovna dneska jsem narazil na idiocii v oblasti aut, konkrétně čím dál častější používání elektrické ruční brzdy. Nejen že jde o zcela zbytečné kurvítko, ale navíc je tam "vendor lock-in" v podobě toho, že např. ani brzdové destičky nelze vyměnit bez originální diagnostiky.



To je panečku humus!