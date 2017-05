Linux E X P R E S

Re: Endless PC po dvou letech

je s podivem ze se porad najdou lide, co nechapou ze nejsou na svete jenom oni a tedy ze pokud neco jim nevyhovuje, neznamena to ze to nevyhovuje ostatnim ci dokonce ani te cilove skupine pro ktere je to primo urcene, te to naopak vyhovuje, maji tam predintalovany system ktery byl upraven primo na miru jejich potrebam na zaklade sbirani zkusenosti, objizdeni a diskuze, jejich intelektu, technickym schopnostem a omezenejsim dostupnestm internetu... proto napr. ta offline wikipedia a dalsi...



osobne mam nekolik repasovanych Thinkpadu kam si rad nainstaluju sam system dle vlastniho uvazeni kterej si upravim na miru sobe, to ale neznamena ze to tak maji vsichni, chce to "trochu" pochopeni a tolerance Petriku ;)