Linux E X P R E S

EU: Stav ochrany soukromí ve Windows 10 stále vzbuzuje obavy

Nestacilo by jednoduse vydat narizeni, ze si firmy (ms, google, apple, facebook aj.) nesmi vynucovat fungovani/pouzivani programu souhlasem o sberu a uzivani (vcetne prodeje) jakychkoliv osobnich/uzivatelskych dat? Obvzlast kdyz je to program placeny?

Pokud opravdu chteji firmy tyto data pro ucely vylepseni produktu, opravdu jim nestaci data jen od tech co s tim souhlasi?



To jsou lidi, vcetne vsech uredniku, opravdu tak tupi, ze jim nevadi plosny sber a spracovani osobnich dat?