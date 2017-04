Linux E X P R E S

Re: Re: Re: Francie: Proti šifrované komunikaci se musí bojovat celosvětově

Ivo VÁLEK

Já třeba jsem v socializmu žil také cca polovinu života. Zdravotnictví svou úrovní a mírou korupce bylo na míle pozadu oproti mnoha vyspělým zemím (Holandsko a skandinávské země vůbec, skoro jiné století) a nedohánělo to, naopak. Banky byly české a to bylo tak všechnojejich služby byste dneska zpět nechtěl. Potravinová soběstačnost pravda byla a určitě to bylo dobré, ale to není za každou cenu nutné k potravinové spokojenosti. A kdyby se něco ve světě semlelo, rychle by se to obnovilo, i když jsme si dovolili přepych přijít už o velké rozlohy zemědělské půdy, to se musí uznat. Neziskovek jsou tisíce, ale zdaleka ne všechny dostávají granty od státu, to je klasická putinovská demagogie a většina jich supluje funkce, kterých stát není schopen a jsou logicky v případě těch grantů i kontrolovány. Bezpečnost ano, až do té míry, že kdekdo byl fízlem...Reálně více svobody? Co se tehdy tedy mohlo a teď už nemůže nebo nesmí? A opačně-co se tehdy nemohlo nebo nesmělo a včil může? Udělejte si seznam...Sám osobně nenacházím nic, co by světu komunisti dali, že by si člověk u toho musel říct-to vymysleli oni, to nikdo jiný světu nedal...Plná zaměstnanost? Jen díky futrování ropou a zemním plynem ze strany SSSR, plná zaměstnanost může kdekoli na světě fungovat jen než dojdou peníze...anebo by musela být zavedena úplně všude ve světě, aby neexistovala konkurence, která to samé udělá levněji...Zdravotnictví zadarmo? Jen formálně a to měly a mají i mnohé kapitalistické země a v žádném případě neplatí, že existuje nějaké ideální zdravotnictví-všude na světě majé se svými modely zdravotnictví plno problémů...