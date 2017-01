Linux E X P R E S

FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

GeBu

Odpovědět Odkaz Octave? To mne tedy mrzí. Proč Octave?

Re: FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

Asi

Odpovědět Odkaz Asi proto, že to nesouvisí se ztrátou soukromí, jak se tam píše, je to spíš o alternativě k Matlabu apod . . . No škoda no

FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

Jirka

Odpovědět Odkaz Tiše doufám, že opravdu uspěje ten free OS pro mobily...



Něco jako Linux na telefonu mi bytostně a denně chybí. Nedovedu si představit otročit MS na PC, no a na mobilu to bohužel víceméně nuceně provozuju s jiným Velkým Bratrem...

Re: FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

Martin

Odpovědět Odkaz Jo a v čem ti chybí Linux na telefonu? Kdyby ti opravdu chyběl, tak je tady Ubuntu Phone, nebo jiné alternativy k Androidu. Velký Bratr tě sice může sledovat, ale nemá o takovou nicku, jako jsi ty a spousta dalších absolutně žádný zájem, jde jen o sběr dat, aby měl co na tupé ovce..... Re: Re: FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

Ach jo

Odpovědět Odkaz To jsi teda napsal pěknou blbost Re: Re: Re: FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

nobody

Odpovědět Odkaz ta druhou cast psal opravu tupotupe, ale ta prvni je v zasade pravda...

uz pred 10roky tu byl GNU/Linux GPE(treba na OpenMoko, nebo neofiko na Palm), Opie(treba na Zaurus, neboneofiko na Palm), pak ciste GNU/Linux SHR, byl tu Maemo, MeeGo (oboje na Nokia) ted je tu SailfishOS, nejvic pak zminovane UbuntuTouch, no a uz i vykouknulo predbezne/castecne KDEPlasmaMobile...



zaroven i s Androidem(o kterem asi mluvi), pro vyhnuti Google staci nahodit AOSP, Lineage OS(/CyanogenMod), SlimROM(doporucuju), aktivovat "spravce jednotlivejch opravneni" a NEinstalovat tam GooglePlay/Services ale nahodit F-Droid z ktereho instalovat opensource aplikace...

pripadne jeste do chroot nahodit Debian... Re: Re: Re: Re: FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

NULL

Odpovědět Odkaz Existuje možnost, jak si natáhnout do telefonu aplikaci, která je jenom na Google Play bez toho, abych si Google Play musel instalovat?

FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

Jirka

Odpovědět Odkaz Martin: aha, Ynteligent se nezapře... Prioritní je pochopitelně tykačka (ačkoliv vůbec nevím, kdo je na druhém konci), kvalita myšlenky přitom veškerá žádná. Vůbec netuším, co dotyčný provozuje, co má za potřeby a zkušenosti, přesto kecám a kecám...



Provokujete schválně, jste tak nesmírně hloupý, nebo v čem to celé vlastně tkví?



Marnost nad marnost. No jo, no. Nekrmit trolly, pořád na to zapomínám.

Re: FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

Komise pro postfaktickou úředně...

Odpovědět Odkaz Byla zapomenuta jedna alternativní možnost: což když dotyčný jen svědomitě plní své služební povinnosti a dostává za to denní příděl nikláků na svůj chleba? V takovém případě ho již přece napadat z nedostatku rozumu či invence - nemá ji v popisu práce... Re: FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

nobody

Odpovědět Odkaz a muze se Ynteligent Jirka zkusit naucit pouzit link Odpovedet kdyz na neco odpovida? ;)



jinak kdyz vidim jak se nekdo rozhorcuje nad tim ze je mu na internetu tykano, tak si rikam ze je to nejakej (bez prominuti) DEBIL, ty jsi si zvolil presdivku, tim jsi se predstavil takze je logicke a normalni od pocatku internetu ze ti je tykano... jestli s tim mas problem tak zajdi k lekari, nebo si promluv s nekym kdo neni takovej suchej suchar ;)

Re: Re: FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

Jirka

Odpovědět Odkaz Komise...:



Jo jo, to je vlastně pravda, na jidášský groš jsem opět zapomněl a přitom se to úplně nabízí, prodejných existencí bylo, je a bude vždycky dostatek ;-)

FSF „překopala“ seznam prioritních projektů

Matěj

Odpovědět Odkaz Taky mi to nedalo a musím se pozastavit nad některými zdejšími:

Jirka a Komise, nechápu vás oba dva, mě to od Martina přijde logické. Píše přece, že kdo chce, tak už Linux na mobilu používá v podobě Ubuntu Mobile, ne?

Jinak to o "velkém bratrovi" si psal Jirko ty, tak na tebe reaguje i s tím Bratrem a pochopil jsem to tak, že Android/Google sice šmíruje, ale je mu jedno koho, protože ty data má k různým účelům - třeba reklama, atd.



Každopádně Martin asi moc stvárnit myšlenku v psaném projevu nedovedl, protože druhou půlku sdělení jsem si musel domyslet, jak to vlastně myslel :-)



Jirkova reakce na Martina - nulová sdělovací hodnota.

Komisova reakce trochu paranoidní, nevím, proč by měl být Martin někým placen a kým? Když na Linux serveru obhajuje Linux? Neřeknu, kdyby tady obhajoval Windowsy a psal, jak jsou super ty Windowsy a jak je nejlepší MS Windows, ale nic takového nepíše.



NOBODY má pravdu!



Jsem moc zvědavý, co z těch plánů vyjde.



Replicant je další v řadě OS pro smartphony, je tady už Ubuntu Touch (už aby představili nové železo s Ubuntu, pro rok 2017), pak je tady KDE a Gnome pro telefony, Sailfish a další.



Můj favorit je v telefonu Ubuntu, má dost dobře našlápnuto a nyní jestli implementují i spouštění Android aplikací, tak to bude BOMBA! Zaprvé nebudu muset hledat alternativy (které prozatím neexistují) a za druhé, budu tam mít apky, které jsem si už jednou koupil :-)