Aj ja ďakujem a som rád, že to niekoho zaujalo. Mne GLPI prišiel veľmi užitočný program a neviem o podobnom open source programe, tak som sa rozhodol o ňom napísať. Oslovil som LE, či nemajú záujem a oni mali.



Písať o OCSNG som v prvej fáze seriálu nemal v pláne ale pouvažujem nad tým(aj nad inými prípadnými návrhmi). Ako som spomínal v článku o GLPI sa dá toho veľa písať a vyšlo by to aj na knihu. Len ak by som chcel obšírnejšie popísať nastavenia a administráciu, tak by to vyšlo na jeden samostatný seriál.



Ináč tu existujúcu knihu vo Francúzštine som vyhral v "Bug huntingu" k verzii 0.83 pred rokom. Teraz prebieha ďalšie kolo k pripravovanej verzii 0.84 a vývojári sľubujú najlepším lovcom "crazy" ceny, tak aj z tohto miesta pozývam záujemcov na lov. Som zvedavý, čo za ceny vymysleli, lebo som zatiaľ na delenom treťom mieste. Možno sa mi nejaká ujde a nebude to znovu kniha vo francúzštine, ktorú vôbec neovládam :) .