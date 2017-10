Linux E X P R E S

Humble Indie Bundle 11: Další hry pro Linux

Giana Sisters jsem paril jako malej na Commodoru 64. Jinak uz jsem zkousel Antichamber a dost me to zaujalo, hodne povedena hra... skoda, ze to je sice pro Linux (drm-free), ale zatim neni na Steamu (snad bude). Kazdopadne jsem vcera sel kvuli tomu spat docela pozde :)