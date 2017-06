Linux E X P R E S

KDE Connect bude fungovat i přes Bluetooth

Vlado

KDE Connect používam, funguje výborne. Napríklad keď mi zvoní telefón a ja mám zrovna sluchátka, pauzne sa mi prehrávanie hudby a v KDE systray vidím kto volá. Takto aj v práci nemusím počúvať celé okolie.

Ak by som používal prepojenie cez bluetooth, určite by som chcel aby sa telefón konektol automaticky keď je v dosahu. To sa mi zatiaľ v KDE nedarí nastaviť.