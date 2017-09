Linux E X P R E S

Neodpustím si hloupou poznámku, protože ten perex mne pobavil :-) Kdybych se chtěl vrátit do dětských let, vylovím Merkur nebo Юного химика. A pokud jde o pecky v dětských letech, tak na jaře jsme pod strom plivali ty z třešní - samozřejmě kradených, neb ty chutnaly nejlépe :-)

Môžem povedať, že minimálne pre mňa sú to určite detské časy, pretože v r. 1994 som nastúpil do prvej triedy základnej školy. :-)

Autor článku se holt ještě nestihl dětským létům časově vzdálit tolik jako my, starci (kteří v oněch dobách znali "počítačové" hry jen z automatů na pouti a později z osmibitových počítačů, na které se chodilo ke šťastlivcům, jejichž rodiče jim je koupili v Tuzexu, případně do Okresních domů pionýrů a mládeže) :-D

Kdo si hraje, nezlobí

Idealista

Odpovědět Odkaz

Kedze PS4 a Xbox One su zalozene na x86 architekture, tak si viem predstavit pripadny "emulator" skor ako uroven v style WINE.



Niekde som zachytil (mozno je to blbost), ze PS4 je zalozena na nejakom BSD a Xbox na upravenom Win8.

Potom by ta emulacia mohla byt relativne jednoducha oproti starym konzolam, resp. by sa napasovali uz existujuce riesenia.