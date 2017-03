Linux E X P R E S

Konsole: víc než jen konzole

fela

Odpovědět Odkaz

Dnešné terminály dokážu skvelé veci. Ale pri práci v nich si vždy spomeniem na MS, prečo len použili Ctrl+C vo svojich programoch, čím sa skratka zdomácnila, hoci v časoch DOSu to bol vždy break.

(Špekulácie hovoria o blízkosti kláves X C V, ale stláčať (dnešný) Ctrl malíčkom (ok, dá sa aj premapovať, alebo používať bok dlane) je zdroj potiaží. Mimochodom, ja napr. v EMACSe, a tam, kde to ide, používam F2, F3, F4 - veď tieto klávesy sa vo väčšine programov, kde sa súčasne používa aj copy/cut/paste, používajú menej, pre iné funkcie)