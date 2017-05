Linux E X P R E S

Re: Které desktopové prostředí je nejrychlejší?

Ivo

Možná nejde ani tak o ryhlost , ta se zase tolik neliší aby to nějak vadilo ale o preferencích každého z nás.Podle mě takové prostředí xfce v mintu by daleko překonalo oblíbenost windows xp u každého kdo by si jej zkusil.