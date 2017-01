Linux E X P R E S

Linuxový ransomware KillDisk zašifruje data, zaplacení výkupného nepomůže

vobejda

Odpovědět Odkaz

Pokud např. používám MEGA cloud a nebo Dropbox či jiná podobná úložiště a využívám jejich integraci s desktopem, takže se mi data automaticky synchronizují s jejich servery při jakékoliv změně v mém počítači, znamená to, že pokud by se takový vir do mého počítače dostal a data by mi zašifroval, tak by pomocí té automatické synchronizace tato zašifrovaná data odeslala do těch cloudových úložišť a tato data by mi byla k ničemu tak jako tak? Je nějaká možnost tomuto zamezit aniž by bylo třeba tu integraci s desktopem z počítače odinstalovat?