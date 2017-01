Linux E X P R E S

Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

Vysvetlil by racionalne nekdo proc by linuxovi vyvojari meli investovat svuj cas, usili, penize a ... (dosadte cokoliv) do testovani placeneho komercniho produktu, firmy jez na blaho uzivatelu kasle a cili jen na svoje obohaceni, aby placeni zamestnanci teto komercni firmy meli svuj zivot ucinen snazsim a bez sveho usili a znalosti za ne toti linuxovi vyvojari vytvorili produkt, jez si budou moci pote za sve penize a soukromi koupit?

Jo to sem vazne nepobral. Kazdej linuxovej vyvojar, kterej neni placenej microsoftem, co jim s timto pomuze by musel byt vazne idiot.



Jo to sem vazne nepobral. Kazdej linuxovej vyvojar, kterej neni placenej microsoftem, co jim s timto pomuze by musel byt vazne idiot.



Jestli chteji byt kompatibilni (microsoft), neni lehci a lepsi pouzit linuxovy kernel a zalozit na nem vlastni distribuci nazvanou Windows?

Re: Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

ppromk

Nikdy nepochopím, proc by mel všechno suplovat linuxový kernel. Proč by mel Microsoft rušit nt? Vsem vadí vadi monopol, ale kdyby byl všude linux kernel, tak je to ok? Dobre, je zo otevteny a každý si to muze upravovat, ale i tak. Třeba jak si redhat prosadil systemd, tot příkladem. Jen at je raději vic kernelu a pekne se predhani... Ne jeden pro všechno!

Odpovědět Odkaz Nikdy nepochopim proc si kazdej idiot co nepochopi psanej text dosadi svoje myslenky a vybleje se do diskuze.



Pokud na neco reagujes tak reaguj vecne!



Nikde se nepise aby MS zrusil NT kernel, nikde se nepise ze by linuxovy kernel mel vsechno suplovat, nikde se nepise ze monopol linuxove kernelu by byl OK.



Chtel jsem racionalni vysvetleni proc by mel linuxovy vyvojar zadarmo pracovat pro Microsoft - nebo jinak -> proc by mel SW vyvojar, jez se z nejakeho duvodu rozhodl pro open-source, zadarmo pracovat pro komercni firmu zivici se closed-source resenim smerujici k vendor lock-in systemum?



Skusim to jeste obecneji - ano, pokud chce mit subjekt A (ms) kompatibilni prostredi pro aplikace jez bezi v prostredi subjektu B (linuxovy kernel) a prostredi subjektu A (nt kernel) neni v jeho silach zkompatibilnit s prostredim subjektu B, je nejjednodussim resenim vzit otevrene prostredi subjektu B a nad nim vystavit uzivatelske prostredi subjektu A (windows) aby to vypadalo stejne. Uprava dalsich nastroju aby bezeli pod prostredim subjektu B pouziteho pro upravene uzivatelske prostredi subjektu A bude pro ne jednodussi.



Jeste neco jsi nepochopil?

Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

Murděj

To je asi jako dát do Dacie (případně doplňte jinou srandovní značku auta) šajtrpáku a volant z Ferrari a říkat majitelům ferrari že nemají důvod jezdit ve ferrari když v dacii už mají všechno co potřebují.

Re: Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

@Murděj

Hezký příklad . . . :-D



Hezký příklad . . . :-D Re: Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

jirka

velmi trefné, dnes mi v práci na W10 málem slezly vlasy, musel jsem z nového deskopu přejít na svůj starý linuxový slabý noťas s AMD E450, abych práci dodělal (převod 22MB html kódu víceméně jen txt, který na W10 lagoval, na čistý TXT, ať se s tím dá na winckách trošku dělat.)

Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

Odpovědět Odkaz Argumentace toho pána, jemuž ani nemůžu přijít na jméno, je bezostyšně zoufalá.

Mimochodem, vy toho typana znáte? Proč by vývojáři Linuxu měli následovat nějakou bezvýznamnou microsofťáckou nulu?

Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

Osvald Tretter

Buď je to nějaká "řádná kachna", nebo spíš "kačer" nebo nevim teda... Přide mi to jako hozená rukavice... taste kordy tučňáci, de o čest a svobodu :)

Re: Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

Petr Valach

Ve skutečnosti žádný element nedokáže stmelit lidi jako pocit ohrožení.

Lukáš Jelínek

Pocitem ohrožení trpí asi Microsoft, jinak by se nesnažil připravovat prostředí pro linuxové vývojáře, netlačil by Linux na Azure, nevstupoval by do Linux Foundation atd. Microsoftu ujel vlak u mobilů a bojí se, aby mu neujel i u cloudu. Jediná oblast, kde je stále velmi silný, jsou desktopy, ale ani to nemusí být věčné.

Petr Valach

Věříš, že to bylo první, co mě napadlo? Prostě, když nedokáže být v nějakých oblastech silný jako svébytná osoba, tak bude aspoň podílníkem. Chytrý tah, jak parazitovat!

Odpovědět Odkaz Už dlouho propaguji myšlenku, že by bylo velmi prospěšné, kdyby:



1) se MS dostal do pozice (teď plácnu) "pouhých" cca 20% podílu na trhu, nicméně tato pozice by zůstala pokud možno solidní. Myšleno technicky (parametry atd.).



2) nikdo jiný by nezaujal jeho současné místo (tj. třeba nedávno zde probíraného Googlu by se týkalo totéž).



To by automaticky vytvořilo:



a) prostor pro konkurenci



b) kontinuální tlak na MS, aby byl podstatně více orientován na zákazníka a vstřícnost k němu.



Jinými slovy: nikdo nikdy nevymyslel lepší systém než je podnikání a konkurenční trh. Problémem je to, že má neustálou tendenci k monopolizaci, což je jakýsi zvrácený způsob sebevraždy.



Otázka ovšem je, jak to věcně řešit, protože v podstatě jakýkoliv státní dirigismus je nějaká forma bolševismu a jiný možný způsob ovlivnění oné tendence neznám...

Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

Etki

Ja by som do toho šiel za podmienky že sa vývojári windowsu hromadne vrhnú na wine a dostanú ho do takej podoby že sa na ňom budú dať rozbehnúť všetky windows aplíkácie bez problémov.

Myslím, že je to rovnaká utópia - to skôr otvoria zdrojové kódy windowsu.



Myslím, že je to rovnaká utópia - to skôr otvoria zdrojové kódy windowsu.

Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

PortaVescovo

Ten subsystém Ubuntu na W10 funguje kupodivu hodně dobře. Pro lidi, co potřebují pracovat s oběma platformami naráz to je zajímavá záležitost.

Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

xteam

zajímavé by to bilo opačné garde unix/linux 90% a Windows 2,5%

Microsoft chce přetáhnout linuxové vývojáře na Windows 10

Jan Rippl

Jde zejména o to, že spol. Microsoft DLOUHODOBĚ teče do bot a to po finanční stránce. Proto také dle mého názoru v režii lidí jako je George Soros, Microsoft kývl na lukrativní nabídku od NSA na dotovaný operační "všechno jen ne systém" "kdekým, jen né americkou vládou" k tomu, aby co možná v nejkratším časovém úseku co nejvíce blbých ovcí aktualizovali ZDARMA na tuto královnu všech štěnic a poskytlo tak vládnoucí elitě potřebná data při prosazovaní svých globalistických choutek. A kupodivu (vážně se budete divit), ale o ovce z USA v téhle bitvě vůbec nejde! Ti už to mají spočítáno dávno... Jde o jiný kontinent... O ten kam bylo naplánováno ono slavné stěhování národů... Toť můj názor!