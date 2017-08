Linux E X P R E S

Re: Mozilla zvažuje výchozí zapnutí telemetrie ve Firefoxu

Jirka

Ano, díky vývojářům Seamonkey a Palemoonu...



Je jen otázka, jestli a jak dlouho jim to vydrží, protože tlak na zhovadilé zařazení je zdá se neúprosný.



U mě je problém ani ne tak s telemetrií (dokud se dá vypnout a pokud je oním vypnutím skutečně vypnutá), jako spíš s proklamovanou budoucí nekompatibilitou se stávajícími doplňky.



V okamžiku příchodu takového Australisu jsem začal dávit a vyřešil to až doplněk Classic Theme Restorer. Jestli třeba on (a řada jiných orientovaných věcněji) přestane fungovat, tak po letech holt liško pa pááá....



Teď koukám, že asi skutečně konečná: https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/classicthemerestorer/ , resp.:



"This add-on will stop working when Firefox 57 arrives in November 2017 and Mozilla drops support for XUL / XPCOM / legacy add-ons. It should still work on Firefox 52 ESR until ESR moves to Firefox 59 ESR in 2018 (~Q2).



There is no "please port it" or "please add support for it" this time, because the entire add-on eco system changes and the technology behind this kind of add-on gets dropped without replacement."



Ovšem první část textu je odkaz na GitHub, konkrétně https://github.com/Aris-t2/ClassicThemeRestorer/issues/299/ - tam zase složitě popisují, co a jak bude a nebude a já z toho tedy moc moudrý nejsem...



Prostě zřejmě Palemoon a dej mu Bůh dlouhý život. Kdy zmrší TB a jeho doplňky, to je asi zase jen otázka času. Pak tedy Seamonkey?



No, koneckonců, na Netscape jsem kdysi začínal, tak to bude vlastně jen návrat domů ;-)



Pokud ovšem nějakou hlavu pomazanou mezitím nenapadne, že by mohli začít "staré" prohlížeče a e-mailové klienty blokovat, třeba v rámci tzv. bezpečnosti a oni přece vědí nejlépe, co je pro mě dobré...



Posledním příkladem v tomto smyslu budiž Skype na Linuxu, i když tam je to dané úchylným mrtwošrotem. Ale třeba se takové ouchylárny úspěšně chytí i jinde...