Linux E X P R E S

Elementary OS je fajn. Vzhled MacOS nevadí, on ten design je fakt pěkný a kdyby běci od Apple nebyly tak nesmyslně předražené a tak striktně nemodifikovatelné, tak používám je, takže design masOS je OK. Co je ale opravdu, opravdu tristní, je ta lokalizace Elementary do CZ, to je fakt neštěstí.

Jirka

No nevím... Ze svého pohledu to vidím jinak. Jsem jen uživatel desktopu, nicméně letitý "linuxák" (předtím Windows).



Zároveň nemám rád jakékoliv výstřelky, ať už v GUI, ovládání, ukládání dat (cloud a podobné hrůzy). Prostě mi vůbec nevadí - ba právě naopak - když GUI vypadá něco na způsob Windows 2000 apod....



Tedy abych to konkretizoval: pro mě jednoznačně KDE, a to pokud možno nějaká starší a odladěná, tedy funkční verze. Zkoušel jsem i LXDE a XFCE, použitelné by to snad bylo, ale... (stejně jen za cenu doinstalace mnoha KDE aplikací).



Než se zbláznili u openSUSE s verzí Leap, tak jsem k naprosté spokojenosti používal právě tuto distribuci. Pak jsem víceméně z donucení zkusil Kubuntu 14.04 LTS a zvyknul jsem si do té míry, že mi nepřijde horší. Možná dokonce naopak, některé věci jsou na lepší úrovni.



Cokoliv á la Android nebo jiný dotykově orientovaný systém, nebo jako MacOS, Unity, příp. v klasických oknech zavírací a jiné prvky vlevo (při prvním setkání v Gnome jsem nevěřil a nevěřím dodnes) a řada jiných úchylek....to fakt nemusím.



KDE i v nových verzích se relativně pořád dobře daří nastavit tak, aby "dyzajn" nevítězil nad zdravým rozumem...