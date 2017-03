Linux E X P R E S

Re: Některé nástroje pro odposlech HTTPS oslabují bezpečnost

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz

Někdy to bývá opačně - problémy jsou na straně serveru a vidí je klient. Opakovaně jsem to zažil například u webu https://portal.ote-cr.cz (portál Operátora trhu s energiemi). Netuším, co tam s tím dělají.