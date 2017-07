Linux E X P R E S

openSUSE Leap 42.3: PostgreSQL 9.6, PHP 7, GNOME 3.20, KDE 5.8

Daniel

Odpovědět Odkaz

"přináší upgrade linuxového jádra na verzi 4.4, prostředí GNOME na verzi 3.20 a KDE na 5.8."



Vyznívá to tak, že se jádro povýšilo třeba ze 4.3 na 4.4, případně Gnome 3.18 na 3.20. Ale není to tak, jedná se menší updaty v rámci stejné verze. V 42.2 je např. Plasma 5.8.6 a tady 5.8.7. Naopak zde chybí info, že do jádra 4.4 byly backportována HW podpora z novějších jader a že grafické ovladače mají volitelný backport z jádra 4.9