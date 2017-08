Linux E X P R E S

Re: Oracle plánuje předat komunitě vývoj platformy Java EE

Lukáš Jelínek

Čichám v tom nějakou levárnu. Oracle tvrdí, že se "open source používá k vyhrožování (s cílem získat slevu na Oracle Database)", ale zároveň, že chce větší otevřenost. Tohle mi prostě nepasuje dohromady. Stejně jako mi to nepasuje dohromady s tím, co se řadu let okolo Javy děje. No, necháme se překvapit... ;-)