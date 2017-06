Linux E X P R E S

Programovanie v jazyku C++: Generátor pseudonáhodných čísel (1)

Daniel Kozak

>>> Pri volani funkcie rand() získame pseudonáhodné číslo v intervale od 0 do 32767.



No tak to je lež. Funkce rand vrací číslo v intervalu 0 až RAND_MAX. Kde RAND_MAX je hodnota závislá na systému, plarformě a kompilátoru ale né menší než 32767.



Jinak to stím opakovaním ohledně času, tak stačí to stihnout spustit víckrát do vteřiny, kompilace není třeba.