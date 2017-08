Linux E X P R E S

Programovanie v jazyku C++: Knižníca cctype (4)

Daniel Kozák

Odpovědět Odkaz

Je to smutné, že už po tolikáté musím dát hodnocení 5. Nebylo by opravdu lepší se už na to vykašlat? Vaše ukázky jsou velmi zavádějící, spíše lživé a učí velmi špatné postupy.