Linux E X P R E S

Re: Re: Programovanie v jazyku C++: Bloky a reverzný reťazec

Pane Boldižár, to že někde někdo něco napíše, ještě neznamená automaticky že je správně znova opakovat ty samé chyby. Jenom jstše se zařadil do řady, na kterou zase pak bude někdo odkazovat, že se to tak pro začátečníky psát může, protože už to tak někdo píše a nevadí to - vadí to. Většinou se pro začátečníky dělají příklady jednoduché, resp. zjednodušené, ne že se kašle na chyby. A odpověď že je to přece jenom pro začátečníky a chyby a bezp. problémy se řeší až na ně dojde je už snad dokonce úplná drzost. To se na mě nezlobte, každý člověk dělá chyby, nikdo neví všechno, ale toto co jste předvedl jako reakci na kritiku, a ještě k tomu plně oprávněnou, tak to mě opravdu šokovalo.