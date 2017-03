Linux E X P R E S

Re: Provozovatel webu si stěžuje na hlášení o nezabezpečeném přihlašování

Lukáš Jelínek

Odpovědět Odkaz

Asi by to šlo udělat lépe. Například by přes formulář vyskočilo okno (modální, aby ho bylo potřeba zavřít), kde by byl problém lépe vysvětlen.