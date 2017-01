Linux E X P R E S

Raspberry Pi 3: Raspbian na desktopu

Lubomír Čevela

Odpovědět Odkaz

Současná verze Raspbianu bootuje do GUI "out of box". Jinak máte pravdu příkaz sudo raspi-config je správnou volbou. Přepnutí do Desktopu najdete v položce Enable Boot to Desktop/Scratch (tuším třetí shora).