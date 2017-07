Linux E X P R E S

Re: Re: Re: Re: Čím v Linuxu pracovat s rastrovou grafikou

"Vrcholem je pak vytažení 'cizích' formátů pod 'export' když všichni ostatní to mají v 'uložit jako'."



Tohle je nasledek toho ze ti "vsichni" NEUSTALE fnukali ze pracovali s obrazkem, pridali vrstvy, pak to ulozili a priste kdyz to otevreli tak NEMELI vrstvy a tedy prisly o moznosti uprav, protoze ti "vsichni" byli tak nesvepravdni ze to ulozili do formatu co vrstvy nepodporuje, proto LOGICKY autori pristoupili k tomu ze Ulozit je proste ULOZIT NATIVNI FORMAT PODPORUJICI VRSTVY, ulozit holej/plochej bitmap je pak LOGICKY v Exportu...

To mas to same jako kdyz mas pokrocilej Audio a/nebo Video editor, pod Ulozit NEMAS ulozit AVI, ale ulozit v NATIVNIM PROJEKTOVEM FORMATU, pokud chces ulozit wav/mp3/atd dak volis EXPORT...



Takze jestli ma nekdo problem jak je to ted, tak at to nepouziva a nebo si blbe kecy schova a zkusi se nejdriv zamyslet ;)