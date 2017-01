Linux E X P R E S

Re: VidCutter: jednoduchá multiplatformní videostřižna

Jirka

Odpovědět Odkaz

Zajímavé a možná pro opravdu jednoduché věci užitečné...



Nicméně podotýkám, že podle mého krátkého testu ta aplikace neumí otevřít HD video. Myslím tím vcelku standardní záležitost z ne úplně nejnovějšího mobilu s těmito parametry:



******************************************************************

Format : MPEG-4

Format profile : Base Media

Codec ID : isom

Overall bit rate : 17.1 Mbps



Video

ID : 1

Format : AVC

Format/Info : Advanced Video Codec

Format profile : High@L4.0

Format settings, CABAC : Yes

Format settings, ReFrames : 1 frame

Format settings, GOP : M=1, N=30

Codec ID : avc1

Codec ID/Info : Advanced Video Coding

Bit rate : 17.0 Mbps

Width : 1 920 pixels

Height : 1 080 pixels

Display aspect ratio : 16:9

Frame rate mode : Variable

Frame rate : 30.000 fps

Minimum frame rate : 16.804 fps

Maximum frame rate : 31.120 fps

Color space : YUV

Chroma subsampling : 4:2:0

Bit depth : 8 bits

Scan type : Progressive

Bits/(Pixel*Frame) : 0.273

Title : VideoHandle



Audio

ID : 2

Format : AAC

Format/Info : Advanced Audio Codec

Format profile : LC

Codec ID : 40

Duration : 6mn 19s

Bit rate mode : Constant

Bit rate : 128 Kbps

Channel(s) : 2 channels

Channel positions : Front: L R

Sampling rate : 48.0 KHz

Compression mode : Lossy

Title : SoundHandle

******************************************************************





Starší a méně náročná videa (např. z kompaktu Canon A720IS, parametry viz dále) to otevřelo normálně:



******************************************************************

Format : AVI

Format/Info : Audio Video Interleave

Overall bit rate : 15.0 Mbps

Writing application : CanonMVI06



Video

ID : 0

Format : JPEG

Codec ID : MJPG

Bit rate : 14.9 Mbps

Width : 640 pixels

Height : 480 pixels

Original height : 960 pixels

Display aspect ratio : 4:3

Frame rate : 30.000 fps

Color space : YUV

Chroma subsampling : 4:2:2

Bit depth : 8 bits

Scan type : Interlaced

Compression mode : Lossy

Bits/(Pixel*Frame) : 1.619



Audio

ID : 1

Format : PCM

Format settings, Endianness : Little

Format settings, Sign : Unsigned

Codec ID : 1

Bit rate mode : Constant

Bit rate : 88.2 Kbps

Channel(s) : 1 channel

Sampling rate : 11.024 KHz

Bit depth : 8 bits

Alignment : Aligned on interleaves

Interleave, duration : 998 ms (29.93 video frames)

Interleave, preload duration : 1000 ms

******************************************************************



Nejspíš přitom nepůjde o problém s FFmpeg, protože třeba transkodér QWinFF to HD video zpracuje naprosto bez problémů... Jiné editory (zkoušel jsem OpenShot) jsou taky funkční.



Testováno na Kubuntu 14.04 LTS.