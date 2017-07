Linux E X P R E S

Remix OS končí, s ním i zařízení Remix IO a IO+

Lukáš Grásgruber

Remix OS vypadal velmi nadějně, ale ztratil perspektivu poté, co se objevily plány Google na zavedení nativní podpory Android aplikací v Chrome OS založeném na linuxovém jádře a open source projektu Chromium. Google podporu Android aplikací v Chrome OS postupně zavádí na vybraných zařízeních a my ji právě v redakci IT Systems testujeme v betaverzi.

Naše první zkušenosti s Android aplikacemi na Chrome OS jsou převážně pozitivní, ale je zřejmé, že jak Google, tak i vývojáře aplikací čeká ještě hodně práce. V některých ohledech (např. možnosti práce v oknech) byl totiž Remix OS pokročilejší než je zatím Chrome OS. Pro chromebooky a chromeboxy ale bude zpřístupnění obrovského množství populárních Android aplikací velmi vítaným oživením a rozšířením jejich možností.

Brzy přineseme více informací jak na webu SystemOnLine.cz, tak i zde na LinuxEXPRES.cz.