Linux E X P R E S

Šifrování WPA2 bylo prolomeno, ukazuje se důležitost používání TLS

Kail

Odpovědět Odkaz

Vitejte v Matrixu a bude hůř.



Doba hackingu. Těch chyb v Matrixu stále jen a jen přibývá.

Ukradli data z počítačů o F-35, P-8 a C-130.



30GB of data on F-35 joint strike fighter and AU naval vessels stolen in hack.

https://community.spiceworks.com/topic/2068459-30gb-of-data-on-f-35-joint-strike-fighter-and-au-naval-vessels-stolen-in-hack



Neschopnost Satan’s Lair vychovat skutečné odborníky (nejen) přes IT bezpečnost je zcela evidentní.

V hroutícím se Sauronově Impériu je skoro nemožné rozpoznat pravdu od lži, a zachraňující se zombie jsou schopny úplně všeho, jen aby si prodloužili svou fanfáru ( utrpení považované za „fun life“ ) o pár dní …