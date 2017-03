Linux E X P R E S

Re: Re: Re: Skenery Epson v Linuxu

nobody

samozrejme to musi konkretni model podporovat... jsou proste 2 moznosti:

1-tiskarna posle ovladaci/programu na 1 PC co na to ceka informaci o tom ze se zacina skanovat

2-tiskarna posle naskenovany dokument do nastaveneho sitoveho adresare kdekoliv



a universalni nezavisle na os je pouze varianta 2...



z manualu to nepoznam(i kdyz se zda spis ze ne), ale zkus strana 31, obrazek 4

ftp://download.epson-europe.com/pub/download/3285/epson328516eu.pdf

nevim jestli PC01 je prochazeni "nalezenejch PC v siti" nebo to ukaze jen to 1 s Win a bezicim ovladacem/programem...