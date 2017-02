Linux E X P R E S

Studie: 70 % mladých Švédů stahuje pirátská videa

Petr

Spousta lidí stahuje nelegální (nejen) Filmy! Proč ne, když není žádná rozumná alternativa. Až bude film ke stažení dříve než na pirátských serverech ve FullHD s titulky a za max 50 Kč, tak pak si taky budu takové filmy kupovat, nemám s tím problém. Ale dávat několik stovek v Kině, nebo až za dlouhou dobu po war. až to vyjde.... no to raději stáhnout, nebo "anonymní" torrent....

Nevím, kdy si už konečně autoři díla uvědomí, že tito nenažranci, respektive přeprodejci (distributoři), atd. jsou ČIRÉ ZLO!

Kdyby umělci a autoři vydávali sami, nebo pomocí nějakých web služeb za pár korun, ve finále si myslím by vydělali i několikanásobek normálu!!! Zvlášť, když jim tito nenažranci pohodí jen pár kaček ze zisku.