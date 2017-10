Linux E X P R E S

Ubuntu 17.10: Wayland, GNOME, GDM a konec 32 bitů

Ivo Válek

Přátelé, prosím o pomoc částečně související s tímto článkem. Ve svém Ubuntu 17.04 jsem si pro nový SSD disk připravil bootovací USB s novým Ubuntu. Unetbootin to v Linuxu asi dobře neumí, už opakovaně z min. let se mi to s ním nedaří, BIOSy na flešce nic instalovatelného nevidí. Pomůže jen Tvůrce spuštěcího disku. Následuje úspěšná instalace OS, pak pokyn k restartu kompu a po BIOSu TO PŘIJDE- objeví se dva řádky nějaké hatmatilky v angličtině žalující něco o chybách a o něčem už existujícím (mám fotku, můžu poslat) a tím vše skončí, počítač nepokračuje, klávesnice zadává jen znaky, počítač-žádná reakce. Musel jsem ho nuceně vypnout, flešku vytáhnout a po opět. startu najel normálně nový Ubuntu, píšu z něho. V prdeli je ovšem fleška a o ni mi jde. Vidím v prúzkumníku strukturu tří oddílů, 1. 1MB asi zaváděcí, 2. 1,5GB obraz, 3. volné místo. S oddíly nejde nic udělat, zkoušel jsem v Linuxu kdeco (Disky, Gparted), flešku nelze použít, při jakékoliv instrukci vyskočí chybová hláška- že oddíly nelze připojit, formátovat, mazat, zmenšovat-NIC! Fleška samotná ale umožňuje bez problémů instalovat znovu a znovu OS, což jsem udělal i podruhé, ale po restartu jako prve zas to samé-komp se zastaví a fertig. A co hůře-to samé mi to udělalo na jaře s U17.04, tenkrát jsem to ale přičítal staré flešce, jenže tahle poslední je včera nová, Sandisk USB 3.0...oddíly jsou v asi NTFS, jak si je naformátoval ten Tvůrce. Prosím dobré lidi o radu, jak flešku zachránit, je to už druhá a není to haléřový nákup. W10 mi nahlásí, že flešku nelze naformátovat a zobrazí mi myslím jen oddíly a ani tam s nimi nic neudělám....díky!