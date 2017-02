Linux E X P R E S

Ubuntu MATE 16.04 na Raspberry Pi

elous

Odpovědět Odkaz

Tento OS je docela slušný. Jen mu chybí 64bit pro rapi3. VLC přehrává docela zvláštně a špatně se ovládá ... může to být ale tím, že ho testuji na displeji 1024x600.

Testoval jsem i openSUSE Tumbleweed Xfce a to je svižnější , ale má hodně nedostatků. Nejde připojovat flash disky, nepracuje s interní WiFi a zubem. To jsou hlavní nedostatky. Jinak má ale docela slušnou základnu SW (musí se doinstalovat). Leap. ve verzi kterou jsem zkoušel měl trošku problémy s během).