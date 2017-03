Linux E X P R E S

Re: Re: Vadí vám sledování ve Windows 10? Přejděte na Linux

Adam

> a) user Windows se neorientuje ve znacnem mnozstvi distribuci linuxu



Obecně normální uživatel neví, co je 32 bitů a co je 64 bitů a co je Windows 8 a jak se liší od Windows 8.1 nebo jak se liší verze Windows 7 Home Basic od verze Windows 7 Home Premium nebo Windows 7 Professional. Pod "Linuxem"(, správně by to asi mělo být GNU/ Linux distribucí xy, protože "Linux" by mohl být i Android nebo Chrome OS) efektivně je tento problém vyřešen tím, že řeknete Ubuntu nebo Mint a potom se ca. 5 let nemusíte nějak výrazně starat. To lidem se známými s počítačovými problémy ulehčuje práci.



> b) uživatel Windows nevi jak ma linux instalovat pokud :

> - ma vytvorene oddily a chce urcite zachovat

> - nezna pripony oddilu napr. ext, apod.a tudíž nevi jaky oddil pripadne odstranit a znovu > vytvořit a zformátovat, nebo který oddil jen zformátovat a kterých si nevšímat.

> - instalace tedy muze byt problematicky a uzivatele win odradi



Obecně normální uživatel nikdy ani Windows neinstaloval. Většinou tohle řeší přes svého známého "odborníka". Když by ale instalovat musel, asi by to bylo jednodušší na "Linuxu". Třeba Ubuntu bych asi zvládnul během hodiny nainstalovat s dost negramotným uživatelem během necelé hodiny po telefonu tak, že by byl systém dlouhodobě použitelný. To o Windows 7 a především Windows 10 nemohu říct.



> c) uživatel win neprejde pod linux, pokud naprosto bezvyhradne nebudou veskere programy a > aplikace , které pouziva ve win fungovat v linuxu



Stačí, aby si zaviroval počítač a zároveň ho chtěl nějak omladit třeba pomocí Windows 7, protože původní byly Visty nebo Windows XP. Potom řeknete "OEM licence stojí 2000+ Kč" a fáze argumentace bývá povětšinou u konce s tím, že si asi stejně brzo pořídí nějaký nový hardware.



> d) uživatel win chce bezvyhradne spoustet zakoupenou pc hru na operacnim systemu linux



Kupodivu většina lidí hry nehraje, často lze použít Wine a moderní hry se stejně kupují na Steamu a tam je pravděpodobnost dobrá, že to půjde i na Linuxu. Časy se docela změnily. Přesto máte pravdu, někteří prostě musí na Windows zůstat kvůli hrám. Ti ale obyčejně nepotřebují podporu známého "odborníka".



> e) uživatel win nechce resit jak hru spustit, ale chce ji rovnou spustit



Zase, normální uživatel hraje maximálně solitaire a jinak se stará o práci nebo rodinu.



> f) uživatel win si neporidi linux, pokud zjisti nejakou nekompatibilitu s ovladaci a

> nemoznost si je poridit a instalovat.



Linux si obyčejný uživatel obyčejně nepořizuje, protože o něm neví a neorientuje se v počítačové problematice. Windows si taky nepořizuje, ale už na počítači jsou. Rodinný "odborník" kompatibilitu musí ověřit. Znám z praxe a problémy obyčejně nejsou. Tiskárny často fungují například bez náročných instalací z CD nebo specifické jazykové mutace stránky výrobce, protože zapomněl dát ovladač opravující chybu na všechny stránky (případ Canon, už si nevzpomenu které z těch multifunkcí). Navíc mi např. skvělá Windows aplikace na skenování k tiskárně tehdy spadla po tom, co jsem oskenoval asi 150 stran z knihy kterou jsem si koupil a potřeboval nevozit s sebou fyzicky. Na Debianu Testing! a aplikací simple-scan se mi to nikdy nestalo.



> g) uživatel Windows chce pouzivate graficke prostředí velmi podobne, idealne stejne jako > měli jeho Windows, pokud to tak nebude , opet ho to odradi, neboť se nebude orientovat v > nabídkách.



Cinnamon tento problém řeší asi nejlépe. Upravit se dají i jiná prostředí.



> h) pokud toto vse bude odladeno, nebude mit linux v ramci CR zastoupeni ani ne4 %

> instalaci v ceskych domácnostech.



Lidi si volí to, nebo ty, podle toho, co se jim zrovna zdá nějak nejvhodnější nebo nejakceptovatelnější. Proto jsme si demokraticky zvolili Zemana, protože se to holt asi některým lidem, kterých byla nakonec z pohledu volby většina zdálo lepší řešení než Schwarzenberg. Většina doufám za tu dobu prohlédla. Podobně je to s "Linuxem". Někdo možná přejde na PC-BSD (tedy FreeBSD, ale uživatelsky přívětivější instalace), které funguje na desktopu podobně dobře, jako třeba Debian. Je to ale taky dobrá alternativa k Windows, což říkám z praxe. Nemusí být vše nutně "Linux", ale taky nemusí nutně být většina desktopů Windows.



> Pekny den



I Vám, děkuji za Váš názor