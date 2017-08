Linux E X P R E S

Re: Re: Vadná aktualizace firmwaru zablokovala chytré zámky

Jirka

"Hloupost je základní lidská vlastnost. Pouze je, naštěstí, distribuována ne úplně rovnoměrně."



No jo, ale Gaussova křivka (podle které to funguje) nevypadá zase tak úplně optimisticky ;-)



Nehledě k tomu, že - bohužel - když bude třeba někdo špičkový doktor*, tak klidně půjde cestou toho remote cloud wifi hyper super mega locku, protože sice inteligenci má, ale jaksi je zaměřena jinam.



No a lživý a podvodný marketing ho tam dotlačí, i kdyby nakonec přece jen nechtěl...



(*) nic proti doktorům, naopak, napadlo mě to jen jako příklad a to jsem přitom poznal více neź jednoho, co rozhodně nebyl tecchnicky mimo...