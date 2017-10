Linux E X P R E S

Re: Víc než půl miliardy lidí těží kryptoměny ve prospěch cizích osob

Lukáš Jelínek

Podle informací na webu AdGuard jsem to pochopil tak, že jsou to weby mající většinu návštěvníků z daného státu (bez ohledu na to, na jaké doméně běží a kde jsou umístěny servery). Nevím, jak zjišťovali státy návštěvníků, ale asi podle GeoIP nebo podobné databáze (k analýze použili nástroje SimilarWeb, takže to bude podle něj).