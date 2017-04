Linux E X P R E S

Re: Zákazník napsal negativní recenzi, výrobce mu zablokoval IoT zařízení

Tohle je bohužel trend. Místo přímé komunikace mezi zařízeními IoT se komunikuje přes server dodavatele, který ho může za pár let vypnout, přenastavit (aby donutil zákazníka koupit si novější typ výrobku), případně udělat podobnou prasárnu jako tady. Nehledě na to, že může server ovládnout někdo další (útočník) a mít tak pod palcem všechna připojená zařízení.



Lepší cestou je, když zařízení v rámci jednoho subjektu (domácnosti, firmy apod.) komunikují přímo mezi sebou a ne přes nějaký cizí server. Plus přístup z mobilu nebo přes webové rozhraní je řešen také přímo. Ale to je jednak o něco složitější, připravuje to výrobce o lákavý sběr dat a pro přístup např. z telefonu to znamená příslušné nastavení přístupu do sítě (což třeba s dnes oblíbeným CGNAT nejde; řešením je IPv6, ale tam je zatím situace taková, jaká je).



Výsledkem je, že máme to, co máme. Část lidí si bezhlavě pořizuje různé hračky a pak má podobné zkušenosti. Druhá část se IoT a chytré domácnosti bojí, protože vidí tyhle průšvihy. A poslední, nejmenší část si to bastlí všelijak sama, což je docela pracné a vyžaduje to dost znalostí. (Vynechal jsem ty, které tohle celé nechává chladné a IoT vůbec neřeší.)