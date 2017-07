Zákon o vojenském zpravodajství, aneb „další část boje s větrnými mlýny“

kchae

Odpovědět Odkaz

To by mě zajímalo, být provozovatelem sítě, jak vím, že neblokuji khaki krabičku (kk) od VZ nastavením firewallu, když nevím co dělá?



Nebude VZ zneužívat kk k omezení bezpečnostníh nastavení a bezpečnostní politiky firmy?