Linux E X P R E S

Chapu a nemam proti Vasemu vyberu nic. Debian je urcite stabilnejsi, s backports ja osobne nemam zkusenosti. Chtel jsem jen poukazat na to, ze Mint v MATE desktopu je v podstate designovou kopii Win-XP desktopu, tzn. zadne dalsi upravy nejsou potreba. A i kdyz MATE potrebuje vic RAMky (je to puvodne fork Gnome2) nez XFCE, tak pri 4GB to neni zadny problem ("problemy" s RAM jsou u 1GB). Neumim ohodnotit stabilitu Debianu s backports proti Mint 17 (zalozenem na Ubuntu 14.04 LTS s moznosti doinstalovat novejsi kernely kvuli HW), ale mam Mint 17 MATE na jednom laptopu a Mint 13 MATE na jednom PC a se stabilitou jsem doposud zadne problemy nemel (ne-LTS verzim Ubuntu se vyhybam). Pokud by jste mel chut, doporucil bych si vyzkouset nabootovat liveCD/DVD/USB Mint 17 s MATE a muzete zhodnotit - treba se to bude chovat lepe/jinak, treba ne.

Debian som pouzil preto, lebo mam s nim najlepsie skusenosti a najvecsiu prax. S Debianom som nikdy nemal ziaden problem s nestabilitou. To uz ale nemozem povedat o inych distribuciach. Ak by stable vydanie Jessie bolo daleko, tak by som asi pouzil/skusal inu distribuciu. Priznam sa, ze s Mintom nemam ziadnu skusenost ale nevyzera zle. Xfce som pouzil preto, lebo mi prislo ako najlepsia alternativa k XP dizajnu(par uprav a bolo hotovo) s triezvym dizajnom. Nechcel som robit uplnu kopiu XP ale aby zakladna logika ovladania ostala. S Xfce som si bol isty, ze aj bez akehokolvek skolenia zvladnu vecsinu prace na tom PC. Tak aj bolo. Casto sa stretavam s nazorom, ze Debian nieje vhodny na desktop ale ja niesom toho nazoru. Debian stable + backports a mam vsetko, co potrebujem na desktop a aj v dost aktualnych verziach. Ja som vyznavacom stability a to Debian zvlada na 100%. Pouzitie tohto HW bol trochu risk ale cena NUC s lepsim CPU bola citelne vyssia a na chvilu som vahal pouzit nejaky repas v mini prevedeni od HP. Na internete nebola ziadna recenzia takehoto stroja a tusil som, ze CPU vykon nebude nic extra ale stale to ma lepsi vykon ako ten stary Celeron.

Vykonovo by na tom bolo Lenovo asi lepsie. Ak by sa predavalo ako barebone(alebo v inej konfiguracii RAM a HDD), tak by som o nom uvazoval. Zotac som bral aj kvoli pasivnemu chladeniu. Bohuzial recenzii takychto PC bolo v dobe nakupu malo. V podstate ziadnu poriadnu som nenasiel. Vyber nelutujem, zadavatelom ten vykon dostacuje a vdaka SSD je pocit z prace na PC lepsi ako na notebooku s Core i3 a klasickym diskom.

ZOTAC Zbox nano CI320 a Debian ako upgrade starého PC

Sam ludom v podobnej situacii davam Debian s XFCE je to velmi dobra volba sice sa trosku viac s nim vyhram (napr. thema z xubuntu vyzera lepsie) 80% priehladnost na listu, fonty a ich vyhladzovanie, tray, whiskermenu atd.



Debian je obecne dobre odladeny aj ked posledne vydanie jessie ma par nedostatkov(kernel 3.16.7.11 bez oficialnej podpory len patche ud canonicualu, mal som s nim opakovane problem nvidia 6150 padala, broadcom wifi kernel crash kdump trosku napomohol a par dalsich vsetky sa ale odstranili kernelom s backports alebo debianom 7 takze je to trosku sklamanie a volba nepouzit LTS kernel s oficialnou podporou trosku zahadou, podobne VLC je tam stale 2.2.0RC2, ktory ma isty bug oproti 2.2.1, rovnako libreoffice 4.3.3 ma velmi davno oficialny update a vlastne niekolko, mesa 10.3.2 namiesto 10.3.7. KDE tam je situacia horsia staci to dlhsie pouzivat je tam stale KDE 4.14.3 pricom oficialne boli updaty az do 4.14.9.)

V Debiane 5/6/7 boli pri vydani vzdy pritomne vsetky upstream updaty ale v 8 to tak s daleka nieje netvrdim, ze sa neda nakombinovat s testing a backports a tak to vsetko vyriesit ale je to trosku smutne, este troska a bude to mat podobnu uroven ako UBUNTU(a jeho derivaty ako Mint) stale pouzitelne ale.



Dobra volba je CentOS (v repe epel su aj vsetky graficke prostredia nie len KDE a GNOME ) je dobre odladeny a s 10 rocnou podporou len si clovek musi na vsetko hadat repo alebo aplikacie na nete.