Linux E X P R E S

Re: Re: Re: Re: Bezpečnost v Linuxu: Aplikace a metody pro šifrování dat

davkol

> Použil jsem termínu Computer hacking, což je rozdíl :) https://cs.wikipedia.org/wiki/Hacker



wat. Stačí se podívat na anglickou wiki, která je v obecné rovině nesrovnatelně lepší než česká (kam jsem se pořádně ani nedíval), a hned jsou vidět tři významy: computer security, hobbyist a programmer subculture.



K tomu se přidává negativní (ano, zločincům pomáhá stejně jako disidentům — což jsou vlastně také "zločinci") náhled na Tor apod.



> Proč by měl student utajovat diplomku, http://cs.wikipedia.org/wiki/Diplomov%C3%A1_pr%C3%A1ce



Nějaká zmínka o plagiátorství. Nepovažuji za zajímavé.



> To, zda si někdo zakoupí placený software či nikoliv, a vystačí si pouze s takovými nástroji, které jsou zdarma, a mají otevřený zdrojový kód, je věcí každého uživatele. Já pouze tyto nástroje zařadil k těm, které jsou dostupné.



Security through visibility. Aneb backdoory v proprietárním softwaru.



> O propagaci Amazuntu nic nevím :)



Autor článku neví co píše? Stačí si přečíst první odstavec sekce o Ubuntu. Pro připomenutí doporučuji článek Ubuntu Spyware: What to do?



> Článek se zaměřuje na šifrování, nikoliv na prolamování šifry. Samotný princi je uveden hned na začátku, viz. Co je to šifra a kde se používá, třetí odstavec.



Pochopení principů šifrování je pro bezpečnost esenciální. Tvrzení [1] v poslední sekci je zavádějící — nejsou si všechny způsoby šifrování rovny (nejen symetrické/asymetrické) a je vhodné si uvědomit, co je nejslabší článek řetězce.



[1] Zkusíme si udělat šifru vlastní, abychom si ukázali, jak snadné to je.