Linux E X P R E S

KompoZer: Webová prezentace pro každého

bunak

No teď se to jmenuje BlueGriffon http://www.mozilla.cz/produkty/bluegriffon/

Re: KompoZer: Webová prezentace pro každého

Adam Radiměřský

BlueGriffon je zcela nový projekt původního autora Nvu. KompoZer je fork Nvu, jehož vývoj skončil vezí 1.0. Ano, BlueGriffon vypadá téměř stejně jako Nvu a KompoZer. A jinak oficiální stránky jsou http://bluegriffon.org/. A upřímně řečeno, BlueGriffon sleduju od jeho vzniku (v té době jsem ještě používal Nvu, ale záhy přešel na KompoZer) a stále zůstávám radši u KompoZeru, protože přestože vývoj BlueGriffonu dost pokročil a už je dokonce i v češtině, tak mi tam některé věci stále chybí.

kompozer - skvely program

rs

Kompozer je skvelý program na tvorbu jednoduchých statických webstránok. Jednoduché formátovanie obsahu. Výhodou je rovnaké zobrazenie na všetkých prehliadačoch. Nedám naň dopustiť. Funguje stabilne na Linuxe aj Windowsoch Hľa niekoľko ukážok z mojej "produkcie".

www.smrekovica.sk

www.ecavrk.sk

www.enor.sk

:-)



www.smrekovica.sk

www.ecavrk.sk

www.enor.sk



:-)

Re: kompozer - skvely program

w4rr10r

Masochisté se také mohou podívat na zdrojáky. Znaky s diakritikou nahrazené HTML entitami, kupy lokálních stylopisů atp. Ňam, ňam.



Věděli jste, že některé vyhledávače (jmenovitě Google) berou ohled na velikost stránky? Re: Re: kompozer - skvely program

Adam Radiměřský

Nic takového se neděje. Stačí v předvolbách v kategorii "Pokročilý" v sekci "Speciální znak" zapnout volbu "Pouze & < > ' a nerozbitné prázdné místo" a čeština bude i v kódu v pořádku. Navíc v novějších verzích KompoZeru je toto dokonce nastaveno jako výchozí.

w4rr10r

Jak neděje? Vždyť odkazované weby jsou toho plné.

Adam Radiměřský

To je pravda, ale když se to v těch předvolbách nastaví, nebo se použije novější verze, tak se nic takového neobjevuje. Dotyčný to nenastavil. Tečka.

w4rr10r

A jde také nepoužíval inline CSS?

Adam Radiměřský

V obecných předvolbách je automaticky zatržená volba "Použít CSS styly místo HTML elementů a atributů". Lze ji samozřejmě vypnout.

w4rr10r

Ale to samozřejmě není uspokojivé řešení. Uspokojivé řešení by bylo používat CSS, nikoliv však inline.

w4rr10r

Odpovědět Odkaz Chvíli jsem s tím experimentoval, ale upřímně: víckrát ne. Produkovaný kód je odporný (byť je to lepší než v dávných dobách "webu 1.0") a slušného, v prohlížečích funkčního designu se člověk nedopracuje. Umí to aspoň šablony jako MS FrontPage 2000/2003 (viz Jak psát web)?



Ne, tvrdím, že pro takový WYSIWYG editor už není místo v roce 2012, kdy není problém používat CMS (Drupal, WordPress) se snadnou správou a slušivou šablonou, příp. nějaký generátor webu skrze DocBook apod.

css_layout

Odpovědět Odkaz Pro "rs", pac mi nefunguje 'odpovedet' na konnkretni post :-(



Koukam na ty tvy designy a pak zdroj - a co nevidim? :O

OMG, tabulkovy design jen tak to svisti, OMG :O

Tabul. design, to jsi nekolik let pozadu, krasavce :-(

Po gt=rfaicke strance budiz. Ale zkus to predelat a layout delej pomoci css ne ... ;-)



A z mych zkusenosti, nejvic se mi libil jako WYSIWYG - Dreamweaver od Macromedie :)

Re: KompoZer: Webová prezentace pro každého

rs

Odpovědět Odkaz Ano, tabulkovy dizajn je pozadu a skoro nikto ho uz nepouziva. Napriek tomu:



1. stranocka sa robi rychlo, nacitava sa tiez,

2. dotycne 2 firmy maju robotu na cely rok, Zadavatel spokojny - skoro vsetky zakazky co robi, dostava vdaka webu, to je hlavne :-)

3. v pripade, ze so strankou skoncim, ju dokaze udrziavat hocikto, co skoncil zakladnu skolu

4. Daju sa napalit na CD a rozdavat

5. CSS je samozrejme dobra vec, nepopieram.



Dreamweaver stoji kopu penazi, Kompozer nic - tot je hlavny rozdiel :) Inak raz som skusil Namo WebEditor - tiez velmi jednoduchy WYSIWYG editor, ale plateny - pozna to niekto? Re: Re: KompoZer: Webová prezentace pro každého

sr

Este dodam, ze tie moje uvedene stranocky su tu preto, ze boli urobene len ciste v Kompozeri a len WYSIWYG metodou, prakticky bez zasahu do kodu - teda tak ako by ich robil cistokrvny amater a zaciatocnik, pre ktoreho je tento clanok o Kompozeri podla mna hlavne urceny.

Venca Hejda

Odpovědět Odkaz Článek byl opravdu určen pro úplné začátečníky a pro experimentátory. O tabulkách v něm píši také a hned druhým dechem vysvětluji proč.

A KompoZer je opravdu stabilní, zvládá mnoho funkcí a je navíc zdarma. A to jsou důvody, proč sem článek o něm určitě patří.

Blind-friendly

Odpovědět Odkaz Nic ve zlem, pane autore, ale kdyz napisete neco jako



"Nedílnou součástí moderních webových stránek je JavaScript..."

OMG :O



Tim chcete snad rict, ze kdo nepouziva Javascript je ... (doplnte si sam) a stranky jsou nemoderni ?? :O



Bohuzel jsou i takove stranky, kde bez Javascriptu si ani neskrtnete :O



Skutecny "mistr" designer, udela vybornou, nejen blind-friendly stranku i bez javascriptu...



Takze, tu vasi vyse citovanou teorii lze take preformulovat:

"Soucasti mnohych stranek byva pouzit JavaScript, ale je spravne a moderni delat stranky tak, aby byly maximalne funkcni a bezbarierove i bez pouziti javascriptu..."

daks

Taky nic ve zlém, ale větu "Soucasti mnohych stranek byva pouzit JavaScript..." může vyplodit jen nevzdělaný hovado.

-

Hovado jsi akorát ty, ty debile !

daks

Aj vaj, tady jsem trefil do černýho.

Venca Hejda

Odpovědět Odkaz Jsem rád, že můj článek rozpoutal bouřlivé reakce, ale...



1. nepoužívejte prosím na našem webu nadávky a nevhodné výrazy, nejsme přece kdejaké diskuzní forum, kde spolu bojují čtenáři s nižší hodnotou intelektu a tyto výrazy bývají vetšinou jejich jedinou zbraní proti oponentům.



2. JavaScript jed dnes již opravdu nedílnou součástí webových stránek, ale nenapsal jsem, že je to součást neodmyslitelná, bez které webové stránky nelze psát. Těší mne, že můj článek čtete, ale věnujte také pozornost tomu co čtete. Re: Re: Re: Re: Re: KompoZer: Webová prezentace pro každého

daks

ad 1) Tak dobře, slibuju, že už to nikdy neudělám.

Kamila

Odpovědět Odkaz Dobrý den,



Dobrý den,

moc prosím o radu. Snažím se o vytvoření webu pomocí Kompozeru. Jde čistě o můj web takže nic profesionálního. Vkládám tabulku do které umisťuji text, menu, obrázky... Uložím. Ale pak, když se podívat na webový náhled tak tabulka je tam stále vidět. Jak prosím udělat, aby pak už vidět nebyla. Jsem prosím úplný začátečník tak mi prosím nenadávejte :) a jsou to stránky čistě pro mě, ale trápím se s tím už od včerejška a nemůžu na to přijít.

Moc díky

Kamila



Moc díky

Kamila