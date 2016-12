0 A.D.

Teď se upravily některé drobnosti, aby se určité texty lépe vešly do rozhraní, nebo aby byly ve správném tvaru. Myslím, že zatím není potřeba dělat z překladu katalog s překladem pro použití v programu, že si totiž soubor .po hra načte a používá, jak je, ale nezkoumal jsem to. V budoucnu to třeba změní. Jak jsem vyrozuměl, kterýkoli z jazyků, i když není zařazen oficiálně mezi těmi třinácti, by měl být k použití, když o to bude mít kdokoli zájem. To dá rozum. :-)



Mohl bych tedy na Obvyklé místo po čase a nějakých těch změnách/rozšíření, aby to mělo větší význam, nahrát ten soubor ke stažení, když by byl zájem, takže by se nemuselo čekat dalších pár měsíců, až bude vydána další verze. Samozřejmě se dá stáhnout i z místa, kde se překlady soustřeďují. Občas je stáhne správce a aktualizuje ve hře - ale to je stav mezi jednotlivými vydáními, kdyby to chtěl někdo zkoušet.