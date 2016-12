Bomi

Petr Ježek

Bomi pohání mpv stejně jako předchozí CMplayer. Pro video je to lepší než mplayer. Bohužel autoři mpv setrvávají na odmítání imlementase slave mode, takže DVB si na tom nepřehrajete (s výjimkou krkolomného přesného jednorázového nastavení). Ten slave mode by povýšil Bomi na skvělý univerzální přehrávač, který by umožnil obejít se bez VLC nebo mplayer/SMplayer.